RKC verlaat laatste plaats dankzij thuiszege op Willem II

WAALWIJK (ANP) - RKC Waalwijk heeft de laatste plaats in de Eredivisie verlaten dankzij een thuiszege op provinciegenoot Willem II (2-0). Het was pas de tweede competitiezege van het seizoen voor de ploeg van trainer Henk Fraser. Almere City FC, dat dit weekend niet in actie kwam, is met een achterstand van 1 punt op RKC de nieuwe hekkensluiter.

Mohamed Ihattaren stond met drie scherp getrapte hoekschoppen halverwege de eerste helft aan de basis van de openingstreffer. De sinds september in Waalwijk actieve middenvelder (22) was met zijn eerste twee pogingen bijna zelf trefzeker. Bij zijn derde achtereenvolgende trap viel de bal via Willem II-verdediger Tommy St. Jago alsnog in het doel. Ihattaren toonde met slim doordachte passes ook in de rest van de wedstrijd zijn nog altijd aanwezige talent.

Direct na rust kwam RKC op een riantere 2-0-voorsprong. Willem II-keeper Thomas Didillon had geen antwoord op het afstandsschot van RKC-middenvelder Tim van de Loo in de korte hoek. Zo boekten de Waalwijkers verdiend hun eerste Eredivisie-zege sinds begin november in het thuisduel met Almere City.