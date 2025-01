Van der Poel duldt niemand in zijn buurt in Hoogerheide

HOOGERHEIDE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft de laatste veldrit van dit seizoen uit de wereldbeker gewonnen. Het was de Grote Prijs Adrie van der Poel, vernoemd naar zijn vader. De zesvoudig wereldkampioen reed in Hoogerheide vrijwel van start tot finish alleen voorop.

De Belg Michael Vanthourenhout werd op ruime afstand tweede en won zoals verwacht het eindklassement. Hij was de regelmatigste over elf wedstrijden. De veldrit op Sardinië ging niet door vanwege het slechte weer. Van der Poel reed slechts een beperkt aantal crossen. De Nederlander Lars van der Haar werd derde in Hoogerheide.

Van der Poel, die zaterdag in het Belgische Maasmechelen ook al won, verdedigt volgende week zondag zijn wereldtitel in het Franse Liévin. Slaagt de renner van Alpecin-Deceuninck daarin dan evenaart hij de Belgische recordhouder Erik De Vlaeminck.