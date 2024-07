Roeiers gehuldigd in TeamNL Huis na gouden en zilveren medaille

PARIJS (ANP) - De Nederlandse roeiers zijn woensdagavond gehuldigd in het TeamNL Huis. De roeiploeg pakte eerder op de dag twee medailles, in de dubbelvier bij zowel de mannen (goud) als de vrouwen (zilver). Koen Metsemakers was de enige medaillewinnaar die er niet bij was in het TeamNL Huis, om persoonlijke omstandigheden.

Het was de eerste avond dat sporters gehuldigd werden in de fanzone van de Nederlandse equipe. TeamNL veroverde op de eerste vier dagen van de Spelen geen medailles. 's Avonds won Caspar Corbeau brons bij het zwemmen, maar hij werd niet nog dezelfde dag gehuldigd.

De optredens werden woensdagavond verzorgd door dj's Lucas & Steve en La Fuente.