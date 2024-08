Roglic start met Red Bull - Bora-hansgrohe in Vuelta

LISSABON (ANP) - Wielrenner Primoz Roglic staat zaterdag in Lissabon aan de start van de Vuelta. De 34-jarige Sloveen, die begin juli uitviel in de Tour de France, is de kopman van Red Bull - Bora-hansgrohe.

De Duitse ploeg maakte bekend dat Roglic zich met een hoogtestage in de afgelopen tweeënhalve week heeft voorbereid op de Ronde van Spanje. Roglic stapte uit de Tour de France nadat hij in de twaalfde etappe hard ten val was gekomen. Bij die val liep hij een breuk in de onderrug op, meldde hij later.

Roglic krijgt in de Vuelta hulp van de Duitsers Nico Denz en Florian Lipowitz, de Oostenrijker Patrick Gamper, de Spanjaard Roger Adria, de Italiaan Giovanni Aleotti, de Rus Aleksandr Vlasov en Daniel Felipe Martínez uit Colombia. De Sloveen won bij zijn vorige ploeg Jumbo-Visma drie keer op rij de Vuelta, in 2019, 2020 en 2021.