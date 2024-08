VS: Iran zou nog deze week Israël kunnen aanvallen

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Iran zou aartsvijand Israël nog deze week kunnen aanvallen, verwachten de Amerikanen. Het Witte Huis houdt rekening met een grootschalige omvang. De Amerikaanse president Joe Biden heeft over de mogelijke aanval overleg gevoerd met de leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland.

Het Iraanse regime maakte al herhaaldelijk duidelijk wraak te gaan nemen voor de dodelijke aanslag op een leider van de Palestijnse Hamas in de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor de opzienbarende actie. Washington denkt ook dat Iraanse bondgenoten, zoals Hezbollah in Libanon en Houthi-rebellen in Jemen, zullen meedoen aan een vergeldingsactie.

De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde dat Israël een Iraanse vergeldingsaanval binnen enkele dagen vermoedt. De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant zou in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Lloyd Austin hebben aangegeven dat Iran zich voorbereidt op een grote aanval.