Rune geeft voorsprong weg en verliest op Wimbledon van qualifier

LONDEN (ANP) - De Deense tennisser Holger Rune is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon. De mondiale nummer 8 verloor na een 2-0-voorsprong in vijf sets van de Chileense qualifier Nicolás Jarry: 6-4 6-4 5-7 3-6 4-6.

Rune was bezig aan een goed seizoen, waarin hij na een jaar afwezigheid terugkeerde in de mondiale top 10. De 22-jarige Deen won in april zijn vijfde ATP-titel door Carlos Alcaraz te verslaan in de finale van het toernooi van Barcelona. Jarry is de huidige nummer 143 van de wereld.