DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is eind vorige week getroffen door een "geavanceerde" cyberaanval. Het gevaar is inmiddels geneutraliseerd, meldt het hof. Het ICC neemt de schade nog op. Twee jaar geleden was het hof ook doelwit van hackers. Die waren er toen op uit om het te bespioneren.