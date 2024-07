Rus en Schuurs uitgeschakeld in vrouwendubbelspel

PARIJS (ANP) - Arantxa Rus en Demi Schuurs zijn op de Olympische Spelen in de eerste ronde van het vrouwendubbelspel uitgeschakeld. Het Nederlandse koppel verloor met 6-7 (2) 6-3 10-4 van het Franse duo Caroline Garcia en Diane Parry.

Rus en Schuurs gaven in de eerste set een 5-2-voorsprong prijs, maar ze wonnen wel de tiebreak die niet veel later volgde. In de tweede set liepen de Franse speelsters uit naar 4-1 en het Nederlandse duo wist de break achterstand niet meer ongedaan te maken.

In de match-tiebreak werd het 2-0 voor Garcia en Parry en zij gaven hun voorsprong niet meer weg, tot grote vreugde van de Franse fans op de overvolle baan 13.

Schuurs komt met Wesley Koolhof nog in actie in het gemengd dubbel. Rus verloor eerder op de dag in het enkelspel en is klaar in Parijs.