Sabalenka klopt Pegula en wint toernooi Cincinnati voor het eerst

CINCINNATI (ANP) - Aryna Sabalenka heeft vertrouwen opgedaan voor de US Open. De Belarussische tennisster versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de finale in Cincinnati in twee sets: 6-3 7-5.

Sabalenka, die als derde was geplaatst, won het toernooi nog niet eerder. In de halve eindstrijd had ze al afgerekend met Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld.

De US Open begint volgende week maandag. Sabalenka verloor vorig jaar in de finale van thuisspeelster Coco Gauff. De twee edities daarvoor strandde ze in de halve eindstrijd.