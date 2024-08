Koning Mohammed VI verleent gratie aan duizenden cannabistelers

RABAT (ANP) - De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft onlangs opdracht gegeven gratie te verlenen aan 4831 personen die zijn veroordeeld, in verband gebracht of nog worden gezocht voor zaken die verband houden met cannabisteelt. Dat meldt het Marokkaanse staatspersbureau MAP.

Gratieverlening op zo'n grote schaal, aan één specifieke groep, komt niet vaak voor in Marokko. Of het besluit te maken heeft met de recente legalisering van de cannabisteelt, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de personen die het betreft, "voldeden aan de voorwaarden voor een koninklijk pardon". In Marokko is het, anders dan voorheen het geval was, sinds 2021 toegestaan om vergund cannabis te telen voor de farmaceutische industrie.

Naast deze groep profiteren 685 andere personen van het koninklijk pardon, staat in een verklaring. Het gaat onder anderen om gedetineerden die de rest van hun straf niet meer hoeven uit te zitten, veroordeelden van wie een levenslange veroordeling verkort wordt en mensen die door het betalen van een boete vervroegd kunnen vrijkomen.

De aankondiging komt een dag voor de Dag van de Revolutie van de Koning en het Volk. Dan wordt stilgestaan bij het moment waarop de grootvader van de koning, sultan Mohammed V, zich 71 jaar geleden met de nationale onafhankelijkheidsbeweging begon af te keren van de koloniale mogendheden Frankrijk en Spanje.