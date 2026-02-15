Schaakgrootheid Carlsen voegt weer een wereldtitel toe

WANGELS (ANP) - Schaakgrootmeester Magnus Carlsen heeft een zoveelste wereldtitel aan zijn erelijst toegevoegd. De Noor, al vanaf 2011 de aanvoerder van de wereldranglijst, veroverde in het Duitse Wangels de eerste wereldtitel freestyleschaken. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Fabiano Caruana na vier partijen: 2,5-1,5.

Bij de nieuwste schaakvorm freestyle worden de posities van de achterste stukken bepaald door loting. Traditionele openingen of verdedigingen zijn dan niet mogelijk.

Carlsen is vijfvoudig wereldkampioen klassiek schaken. Hij besloot in 2022 zijn titel vacant te stellen. De Noorse grootmeester heeft ook zes wereldtitels snelschaken en negen wereldtitels blitz in bezit. Zijn eerste titel freestyleschaken leverde hem 100.000 dollar op.