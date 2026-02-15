ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaakgrootheid Carlsen voegt weer een wereldtitel toe

Sport
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 23:24
anp150226126 1
WANGELS (ANP) - Schaakgrootmeester Magnus Carlsen heeft een zoveelste wereldtitel aan zijn erelijst toegevoegd. De Noor, al vanaf 2011 de aanvoerder van de wereldranglijst, veroverde in het Duitse Wangels de eerste wereldtitel freestyleschaken. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Fabiano Caruana na vier partijen: 2,5-1,5.
Bij de nieuwste schaakvorm freestyle worden de posities van de achterste stukken bepaald door loting. Traditionele openingen of verdedigingen zijn dan niet mogelijk.
Carlsen is vijfvoudig wereldkampioen klassiek schaken. Hij besloot in 2022 zijn titel vacant te stellen. De Noorse grootmeester heeft ook zes wereldtitels snelschaken en negen wereldtitels blitz in bezit. Zijn eerste titel freestyleschaken leverde hem 100.000 dollar op.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

170524-pope-trump-cr-0444_crop

Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

205490753_m

Veroudering? Vasten is ons krachtigste wapen.

Loading