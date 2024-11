Schaatsbond laat Nuis en Beune starten in wereldbeker

UTRECHT (ANP) - Schaatsbond KNSB heeft Kjeld Nuis en Joy Beune een startbewijs voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Japan en China gegeven. De twee schaatsers hadden zich bij het kwalificatietoernooi van afgelopen weekend in Heerenveen deels afgemeld.

Beune, wereldkampioene op de 5000 meter en allround, kwam vrijdag nog wel in actie op de 1500 meter. Ze werd tweede. Een dag later meldde ze zich ziek af voor de 3000 meter en daarna ook voor de 5000 meter op zondag. De schaatsster van Team IKO X2O deed een beroep op de schaatsbond voor een aanwijsplek en heeft die gekregen voor de twee wereldbekerwedstrijden op de 3000 meter. Dat gaat ten koste van Antoinette Rijpma-de Jong, die zaterdag als vijfde was geëindigd op de 3000 meter.

Nuis verscheen helemaal niet aan de start bij het kwalificatietoernooi. Hij had nog te veel last van een liesblessure. De selectiecommissie van de KNSB heeft de 35-jarige schaatser van Reggeborgh een ticket voor de 1000 en 1500 meter gegeven, de afstanden waarop hij bij de WK afstanden in februari respectievelijk brons en zilver pakte. Freek van der Ham, die als vijfde eindigde op de 1500 meter, komt daardoor niet in actie bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden. Op de 1000 meter kreeg Nuis de voorkeur boven teamgenoot Hein Otterspeer, die op het kwalificatietoernooi vijfde werd.

Wereldtopper

Patrick Roest, die zich eveneens had afgemeld voor het kwalificatietoernooi, liet maandag weten geen aanspraak te doen op een aanwijsplek voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden. De wereldkampioen op de 5000 meter, die last heeft van de naweeën van een ontstoken verstandskies, focust zich op zijn herstel. Femke Kok, de wereldkampioene op de 500 meter, is afwezig door een virusinfectie.

"Nuis heeft zijn positie als wereldtopper meerdere malen bewezen en haalt op beide afstanden internationaal medailles", legt disciplinemanager langebaan Freek van der Wart uit. Over de keuze voor Beune wees Van der Wart op haar prestaties vorig seizoen, waaronder de wereldtitel op de 5000 meter bij de WK afstanden.

"Het belang om met zoveel mogelijk Nederlanders te starten op de Olympische Spelen is doorslaggevend geweest", zegt de disciplinemanager. "Om onze uitgangspositie voor het maximale aantal startplaatsen voor Nederland te versterken, willen we bij aanvang van volgend seizoen zoveel mogelijk schaatsers in de A-groep hebben. Dat moet via de wereldbekerklassementen."