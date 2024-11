Twee aanhoudingen op Dam om gezichtsbedekkende kleding

AMSTERDAM (ANP) - Bij het pro-Palestijnse protest op de Dam in Amsterdam zijn twee mensen aangehouden omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. Dat meldt een woordvoerster van de politie.

De demonstranten hadden op het laatste moment een ontheffing gekregen om op het Westergasterrein te protesteren, maar besloten toch naar de Dam te gaan. In de hoofdstad geldt tot donderdag 12.00 uur een noodverordening, die onder meer een demonstratieverbod inhoudt. De noodmaatregel werd vrijdagavond afgekondigd om het geweld na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.

Elders in de stad is het volgens de woordvoerster vooralsnog rustig. Eerder deze week braken rellen uit in de wijk Amsterdam Nieuw-West. En de multiculturele vereniging Assadaaka Community in Amsterdam zegt signalen te hebben dat jongeren woensdagavond mogelijk onrust willen veroorzaken in stadsdeel Oost.