Schaatser De Boo verslaat wereldkampioen Stolz op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo is er bij de wereldbeker in Heerenveen voor het eerst in geslaagd rivaal Jordan Stolz te verslaan op de 500 meter. De 21-jarige sprinter was met 34,18 net iets sneller dan de Amerikaanse wereldkampioen, die tweede werd in 34,27.

De Amerikaan is zeker van de eindzege in de wereldbeker op de 500 meter. Stolz werd vorige week bij de wereldbeker in Polen voor de tweede keer dit seizoen verslagen op de 500 meter. Na de zege van Tatsuya Shinhama in Milwaukee was toen Jevgeni Kosjkin uit Kazachstan de snelste.

Sebas Diniz bleef met 34,42 net boven zijn persoonlijk record en werd zevende. Merijn Scheperkamp kwam in de rit tegen Stefan Westenbroek tot 34,65 en werd daarmee tiende. Westenbroek werd met 35,24 twintigste.