Trump scheldt op 'respectloze' Zelensky en schreeuwt 'je riskeert WO3'

President Trump en vicepresident JD Vance hebben vrijdag president Volodymyr Zelensky van Oekraïne uitgescholden tijdens een opmerkelijk breekbare ontmoeting in het Witte Huis. Ze beschuldigden de leider van het belegerde land ervan niet dankbaar genoeg te zijn voor de Amerikaanse steun en hem te dwingen een vredesakkoord met Rusland te sluiten.

Met stemverheffing zei Vance tegenZelensky dat het "respectloos" voor hem was om naar het Oval Office te komen en zijn zaak te bepleiten voor de nieuwsmedia, terwijl Trump tegen de Oekraïense leider zei: "Je zit nu niet echt in een goede positie." Trump voegde eraan toe: "Je gokt op de Derde Wereldoorlog." Op een gegeven moment zei Trump: "Je sluit een deal of we zijn weg."

Hij stelt zich niet zoals zijn voorganger president Joe Biden op als geldschieter en steunpilaar van Oekraïne, maar hij zegt dat hij "in het midden tussen Oekraïne en Rusland staat". Hij zei bij de ontvangst ook dat hij enkele dagen terug weer met de Russische president Vladimir Poetin heeft getelefoneerd en dat hij meerdere malen met Poetin heeft gesproken, "maar ik ben geen bondgenoot van hem, ik ben bondgenoot van de VS en van het goede voor de wereld".