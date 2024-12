Schaatser Huizinga leidt NK allround na zege op 5000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Chris Huizinga heeft met een sterke 5000 meter de leiding gegrepen op het NK allround. De titelverdediger van Team Essent won in een tijd van 6.08,65 en bleef daarmee teamgenoot Beau Snellink en Kars Jansman voor.

In het klassement passeerde Huizinga ook Patrick Roest, die tot 6.24,94 kwam en daarmee achtste werd. Roest was eerder derde op de 500 meter geworden. Dit NK is pas zijn eerste officiële wedstrijd dit seizoen. Hij miste het begin van het seizoen door de naweeën van een ontstoken verstandskies.

Snellink kwam tot een tijd van 6.12,01 en staat in het klassement tweede achter zijn ploeggenoot Huizinga. Marcel Bosker werd vijfde in 6.19,55 en staat derde in het klassement. Roest staat vierde.