Eindelijk een stad die de houtkachel verbiedt: waarom dat helemaal terecht is

Het is eigenlijk bizar: we hebben zonnepanelen en windmolens omdat we schonere energie willen, maar ondertussen blijven die smerige houtkachels gewoon toegestaan. Gelukkig is er nu één stad, die er genoeg van heeft: Amersfoort. De boete is 400 euro als je toch de kachel aanmaakt.

En terecht: 23 procent van alle fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door houtstook, volgens cijfers van Milieu Centraal. Ook binnenshuis zorgt de houtkachel voor een slechte luchtkwaliteit. Het fijnstof veroorzaakt tal van long- en luchtwegklachten en vergroot de kans op longkanker.

Volgens een eerdere Britse studie zijn houtkachels in stedelijke gebieden verantwoordelijk voor bijna de helft van de kankerverwekkende stoffen door luchtvervuiling, schrijft The Guardian.

1,2 miljoen huishoudens in Nederland hebben een open haard, hout- of pelletkachel. Ze produceren zeker drie keer meer schadelijke stoffen dan al het wegverkeer bij elkaar. Zelfs moderne houtkachels met een ecokeurmerk stoten meer dan 750 keer zoveel fijnstof uit als een vrachtwagen. Houtkachels verdrievoudigen ook de luchtvervuiling in huis en zouden verkocht moeten worden met een gezondheidswaarschuwing vinden wetenschappers.

Ook omdat de rook uit houtkachels veel schadelijker is dan bijvoorbeeld uitlaatgassen. "We weten dat de rook van houtverbranding veel giftiger is dan die van andere brandstoffen", zei onderzoeker Athanasios Nenes eerder. Volgens hem maken studies duidelijk dat houtverbranding voor grote milieu- en gezondheidsschade kan zorgen.