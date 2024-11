Schaatser Huizinga wint 5000 meter ruim op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Chris Huizinga heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen de 5000 meter op zijn naam geschreven. De 27-jarige schaatser van Team Essent was de snelste met een tijd van 6.06,72. Op ruime afstand eindigde ploeggenoot Beau Snellink als tweede met 6.10,82 en Jorrit Bergsma als derde met 6.13,46. Marcel Bosker werd met 6.15,45 vierde.

Huizinga verbeterde zijn eigen toptijd van 6.09,14 dik. Van de huidige schaatsers in Nederland is alleen Patrick Roest sneller geweest.

De eerste vijf schaatsers komen in principe in aanmerking voor een startbewijs voor de wereldbeker. Roest, de regerend wereldkampioen op de 5000 meter, heeft zich echter afgemeld voor het kwalificatietoernooi. Hij komt mogelijk in aanmerking voor een aanwijsplek. Marwin Talsma, die met 6.16,40 de vijfde tijd reed, is daarom nog niet zeker van een ticket voor de wereldbeker.

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Nagano in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing.