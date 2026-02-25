Moederbedrijf Essent verhoogt investeringen in vol stroomnet EU

ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - E.ON, het Duitse moederbedrijf van Essent en Energiedirect.nl, breidt zijn investeringen uit in onder meer het Europese elektriciteitsnet. Het energieconcern meldt in zijn jaarresultaten de investeringen tussen 2026 en 2030 met 5 miljard euro op te hogen tot 48 miljard euro. Het stroomnet in Nederland en andere Europese landen raakt steeds voller en projecten voor duurzamere energie en grote verbruikers moeten concurreren om aansluitingen.

Van het geld is 40 miljard euro bedoeld voor de netwerkactiviteiten van E.ON, een van de grootste energiebedrijven in Europa. "Het energiesysteem wordt steeds groter, meer gedecentraliseerd en complexer en wij zorgen ervoor dat het veilig, betaalbaar en veerkrachtig blijft voor onze klanten", zegt topman Leonhard Birnbaum van E.ON in een verklaring.

De omzet van E.ON daalde vorig jaar met 2 procent naar 78,7 miljard euro. Het concern hield wel een hogere winst over. De aangepaste nettowinst steeg met 6 procent tot 3 miljard euro.