Schaatser Nuis door liesblessure niet op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis komt niet in actie op het kwalificatietoernooi in Heerenveen. De 34-jarige schaatser van Reggeborgh heeft zich op het laatste moment afgemeld. Nuis heeft last van een liesblessure en de wedstrijden in Thialf komen te vroeg.

De schaatser veroverde afgelopen seizoen zilver (1500 meter) en brons (1000 meter) op de WK afstanden. Nuis miste vorig seizoen op het kwalificatietoernooi de 500 meter door griep, maar kwalificeerde zich toen wel voor de 1000 en 1500 meter. Twee jaar geleden miste hij het gehele kwalificatietoernooi ook door een liesblessure.

"Dit is gigantisch balen", liet Nuis via de ploeg weten. "Het herstel gaat beter dan ik had durven hopen, maar deze wedstrijd komt net te vroeg. Het risico is te groot dat het in mijn lies schiet en dan is mijn hele seizoen voorbij."

Nuis is de derde schaatser van Reggeborgh die er op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker niet bij is. Eerder meldden Femke Kok en Patrick Roest zich af.