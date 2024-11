HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de 3000 meter op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen. De 25-jarige schaatsster van Team IKO X2O werd een dag eerder nog tweede op de 1500 meter in Thialf. Het team meldt dat de wereldkampioene allround ziek is en koorts heeft.

Eerder op de dag meldde ook Kjeld Nuis zich af. Hij komt door een liesblessure niet in actie op de 1500 meter zaterdag en de 1000 meter zondag.