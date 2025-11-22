ECONOMIE
Schaatser Nuis eindigt als derde op 1500 meter in Calgary

Sport
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 23:03
CALGARY (ANP) - Kjeld Nuis is bij wereldbekerwedstrijden in Calgary als derde geëindigd op de 1500 meter. De tweevoudig olympisch kampioen reed een tijd van 1.42,42. De winst ging naar Jordan Stolz (1.42,10). De Duitser Finn Sonnekalb werd tweede (1.42,31).
Kjeld Nuis verloor vorige week in Salt Lake City in een rechtstreeks duel op de 1500 meter van Jordan Stolz, die daar zegevierde in 1.40,48. Nuis lag lang voor in die rit, maar eindigde uiteindelijk als vijfde.
Joep Wennemars (1.42,54) en Tim Prins (1.42,56) werden vierde en vijfde op de 1500 meter in Calgary. Tijmen Snel werd zevende (1.43,40), vlak voor Wesly Dijs (1.43,56).
