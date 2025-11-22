Schaatsster Beune klopt Takagi in Calgary

CALGARY (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden van Calgary de 1500 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene kwam tot een tijd van 1.51,17. Daarmee troefde ze de Japanse wereldrecordhoudster Miho Takagi (1.51,68) af. De derde plaats was voor de Amerikaanse Brittany Bowe: 1.51,84.

Beune won vorige week in Salt Lake City de eerste 1500 meter in de wereldbeker met een persoonlijk record van 1.51,05, net boven het Nederlandse record van Ireen Wüst van 1.50,70. Het wereldrecord van Takagi staat op 1.49,83 en stamt uit 2019.

Antoinette Rijpma-de Jong werd vierde in 1.52,33. Melissa Wijfje, de tegenstandster van Beune in de slotrit, kwam tot 1.53,15: achtste. Angel Daleman (1.54,81) werd veertiende.

Beune was tevreden na haar zege. "Ik haal een heel hoog niveau", zei ze bij de NOS. "Daar ben ik blij mee. Mijn opening was beter dan vorige week. Daardoor was mijn tussenronde misschien minder. Ik wist dat ik in de laatste rond tijd kon pakken op Takagi. Dat is een voordeel maar dat geeft ook spanning. Gelukkig is het gelukt."