Schaatser Snel beste op 1500 meter op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Tijmen Snel heeft bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen de beste tijd gereden op de 1500 meter. De schaatser van Team Essent bleef met een tijd van 1.45,31 ploeggenoot Joep Wennemars nipt voor. Wesly Dijs eindigde als derde voor zijn teamgenoot Tim Prins.

Wennemars versloeg Dijs in zijn rit met 1.45,32. De schaatser van Reggeborgh werd derde met 1.45,45. Prins ging in de laatste rit tegen Bart Hoolwerf hard van start, maar eindigde na een lastige slotronde in 1.45,56 als vierde. De 19-jarige Freek van der Ham werd met een dik persoonlijk record van 1.46,20 vijfde.

De beste vijf schaatsers op de 1500 meter verdienen normaal gesproken een startbewijs voor de wereldbeker. De selectiecommissie van de schaatsbond kan andere schaatsers echter nog aanwijzen. Patrick Roest en Kjeld Nuis ontbraken in Thialf. Roest was vorig jaar de snelste op het kwalificatietoernooi. Nuis veroverde afgelopen seizoen bij de WK afstanden zilver op de 1500 meter.

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Nagano in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing.