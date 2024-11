Volt-leider Dassen waarschuwt voor obsessie met asielmigratie

UTRECHT (ANP) - Op een congres van Volt heeft partijleider Laurens Dassen gewaarschuwd voor de voortdurende focus van de politiek op asielmigratie. Hij roept andere oppositiepartijen op daar niet in mee te gaan, want dat debat is volgens hem alleen maar tot voordeel van de PVV.

Dassen hekelt de "kleinheid van onze politiek". Door alle aandacht voor asiel krijgen belangrijkere zaken minder aandacht. "Het feit is dit: migratie is niet het grootste vraagstuk van deze tijd." De uitdagingen op het gebied van klimaat, veiligheid en sociale economie zijn veel groter.

De "enorme obsessie" met asielmigratie wordt aangejaagd door Geert Wilders, maar VVD, NSC en BBB volgen volgens hem de PVV-leider zonder weerwoord. Oppositiepartijen gaan te makkelijk mee in deze discussie. "Dan kruipen we dieper in de asielfuik", zei de Volt-leider in Utrecht.

"Ik wil mijn collega's van de oppositie oproepen om hiervoor te waken en niet verleid te worden om in de dans van deze eenmanspartij mee te dansen, dan bepaalt hij het ritme en de toon. GroenLinks-PvdA laat zich verleiden te spreken over "strenger en soberder" asielbeleid, terwijl we al een van de soberste van heel Europa hebben, D66 spreekt over "minder instroom, minder overlast". Het zijn voorbeelden die laten zien dat we allemaal vatbaar zijn voor de asielfuik, dat we daar voor moeten waken, ook wij", aldus Dassen.