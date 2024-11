Schaatser Snellink rijdt op 5000 meter naar zilver in Nagano

NAGANO (ANP) - Beau Snellink heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Nagano zilver gepakt op de 5000 meter. Met een tijd van 6.13,99 bleef hij enigszins in de buurt van Davide Ghiotto uit Italië, die won in 6.12,71. De Noor Sander Eitrem werd derde (6.15,71).

Snellink won de wereldbeker op de lange afstanden in seizoen 2022-2023, maar kende daarna een moeizaam seizoen. Met de tweede plaats meldt de 23-jarige schaatser zich weer in de internationale top.

Chris Huizinga werd negende in 6.22,81. Huizinga probeerde in zijn rit mee te gaan met Ghiotto, maar stortte in het tweede deel van de race in. De Italiaan reed ver bij hem weg en was ruim tien seconden sneller.

Weinig schaatsers in breedte

Door de matige prestaties van de Nederlandse schaatsers in de breedte vorig seizoen op de 5000 meter startten maar twee Nederlandse schaatsers in de A-groep. Marcel Bosker werd eerder op de dag derde in de B-groep met een tijd van 6.19,16. Daarmee was hij ruim 2 seconden langzamer dan de 18-jarige Tsjech Metodej Jilek (6.17,14). Marwin Talsma reed met 6.21,26 de zevende tijd en Jorrit Bergsma met 6.22,02 de achtste tijd.

Patrick Roest, de regerend wereldkampioen op de 5000 meter, ontbreekt in Nagano. De schaatser meldde zich af voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden omdat hij nog herstelt van de naweeën van een ontstoken verstandskies.