Canada meldt eerste geval met nieuwe variant mpox

WASHINGTON (ANP) - In Canada is de nieuwe variant van mpox opgedoken, melden de Canadese autoriteiten. Het gaat om iemand in de Canadese provincie Manitoba die recent was teruggekomen van een reis. De besmette persoon zocht snel na aankomst in Canada medische hulp en is momenteel in quarantaine. Het risico op besmetting in Canada blijft laag.

Het gaat om mpox-variant clade Ib. Die gaat al langer rond in Afrikaanse landen en dook eerder op in Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië, Thailand, India en recent ook in de Verenigde Staten.

Van mpox zijn er twee hoofdgroepen, waarvan een oorspronkelijk uit Congo en omgeving komt en de andere uit West-Afrika. Van die laatste groep worden mensen meestal minder ziek. Een variant daarvan ging twee jaar geleden rond in Europa.