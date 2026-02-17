Moslims in Nederland beginnen aan vastenmaand ramadan

Nederlandse moslims beginnen aan de ramadan. De eerste dag van de vastenmaand, die elk jaar op een ander moment begint, werd dinsdag vastgesteld in Saudi-Arabië. Dit startpunt wordt door veel Nederlandse moslims gevolgd. Zij beginnen woensdag. Voor onder anderen Turks-Nederlandse moslims stond het begin van de ramadan al eerder vast aan de hand van berekeningen: hun vastentijd begint donderdag.

Moslims eten, drinken en vrijen tijdens de ramadan niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Het vasten begint elke dag kort voor zonsopkomst met het ochtendgebed (fajr) en na het avondgebed (maghrib) wordt het vasten doorbroken met de zogeheten iftarmaaltijd. De ramadan is voor moslims een periode van opoffering en verzoening. Zieken, zwangeren, jonge kinderen en reizigers zijn uitgezonderd van de vastenmaand. De ramadan eindigt met Eid al-Fitr, ook wel het Suikerfeest genoemd.

Moslims doen in de vastenmaand ook meer aan liefdadigheid. Dit jaar wordt opnieuw geld ingezameld voor Gaza, liet de voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) eerder weten. Maar er zal ook aandacht zijn voor de situatie in landen als Soedan, Bangladesh en Nepal. Tijdens de ramadan organiseren moskeeën allerlei activiteiten, zoals rondleidingen en gezamenlijke iftarmaaltijden.

Ook dit jaar mogen scheidsrechters een wedstrijd in het amateurvoetbal kort stilleggen nadat de zon is ondergegaan, meldt de KNVB. Dat biedt deelnemers aan de ramadan de mogelijkheid om even wat te kunnen eten of drinken.