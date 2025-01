Schaatsster Beune pakt in Calgary wereldbekerzege op 5000 meter

CALGARY (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary de 5000 meter gewonnen. De 25-jarige regerend wereldkampioene op deze afstand was met afstand de beste met een persoonlijk record van 6.45,76 minuten. Ze bleef landgenote Merel Conijn en Martina Sablikova uit Tsjechië voor.

Op de Canadese baan waar Beune een jaar eerder de wereldtitel veroverde op de 5000 meter wist ze dat ze sneller moest dan de 6.47,72 van een jaar eerder. Conijn had in de rit ervoor een persoonlijk record van 6.47,44 neergezet. Beune nam voldoende marge in het eerste deel van haar rit en hield daar genoeg van over in de slotronden om de eerste Nederlandse individuele zege in de wereldbeker van dit seizoen te boeken. Sablikova werd derde in 6.49,01.

Sanne in 't Hof reed met 6.57,72 de zevende tijd. Marijke Groenewoud werd met een tijd van 7.10,10 tiende.