Politie arresteert bij inval in Tilburg tien leden van Satudarah

TILBURG (ANP) - De politie heeft vrijdag een inval gedaan bij een Tilburgse horecagelegenheid waar leden van de verboden motorclub Satudarah bijeen waren gekomen. Tien mensen zijn aangehouden en ook zijn "aanzienlijke hoeveelheden" contant geld in beslag genomen.

De zogenoemde clubavond werd gehouden in een horecagelegenheid in de Koestraat in het centrum van de Brabantse stad. De politie kreeg kortgeleden informatie dat leden van Satudarah daar op vaste tijden clubavonden hielden.

Een arrestatieteam viel vrijdag als eerste het pand binnen. De mensen van wie de politie niet zeker was of zij leden van Satudarah waren, zijn naar buiten gestuurd. Van tien mensen wist de politie dat wel. Zij zijn naar het politiebureau gebracht om een nacht in de cel door te brengen. Ze zullen worden verhoord en daarna worden vrijgelaten. De politie verdenkt het tiental van "voortzetting van een verboden verklaarde organisatie".

De politie laat weten dat sommige van de mannen die nu zijn opgepakt al eerder zijn verhoord voor verboden uitingen van de motorclub bij een voetbalwedstrijd vorig jaar mei in Tilburg. "Meerdere mannen hadden hun bovenlichaam ontbloot en poseerden voor een foto met de RMS-vlag. Op de ruggen van deze mannen was de naam en het clublogo van de verboden motorclub duidelijk te lezen."

RMS staat voor de Republiek der Zuid-Molukken (Republiek Maluku Selatan). Satudarah is een Nederlands-Molukse motorclub en werd in 2018 door de rechter verboden wegens criminele activiteiten en het daarmee gepaard gaande gevaar voor de openbare orde.