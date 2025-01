Loods met oldtimers en een boot in vlammen op in Franeker

FRANEKER (ANP) - Door een grote brand in een loods in Franeker zijn zeventien oldtimers en een boot verwoest. De brand brak in de loop van vrijdagavond uit en is aan het begin van de nacht nog niet geblust.

De loods staat aan de Van Harinxmaweg en is volledig verloren gegaan, meldt de veiligheidsregio Fryslân. Er zijn zestien huizen in de omgeving ontruimd en de straten zijn afgezet. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken omdat diegene rook had ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De veiligheidsregio stuurde eerder op de avond een NL-Alert. Daarin kregen mensen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.