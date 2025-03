Schaatsster Groenewoud voor derde keer wereldkampioene massastart

HAMAR (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij de WK afstanden in Hamar voor de derde keer de wereldtitel op de massastart veroverd. De 26-jarige schaatsster was in de wedstrijd over zestien ronden in een lange sprint sneller dan Ivanie Blondin uit Canada en Francesca Lollobrigida uit Italië.

Groenewoud werd eerder wereldkampioene op de massastart bij de WK's in Heerenveen in 2021 en 2023. Toen reed ze met Irene Schouten als ploeggenote. Dit seizoen was ze met Elisa Dul vijf keer de beste in de wereldbeker.

Op deze WK veroverde Groenewoud eerder goud op de ploegachtervolging met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong. Op de drie individuele afstanden haalde ze het podium niet. Ze werd negende op de 3000 meter en zesde op de 5000 meter en de 1500 meter.