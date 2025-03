Limburgs toerismebureau 'vol ongeloof' over verlies toren

VALKENBURG (ANP) - De organisatie voor toerisme in Zuid-Limburg zegt "vol ongeloof" te hebben kennisgenomen van de plotselinge instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg. "Je kunt je toch niet voorstellen dat je Valkenburg inrijdt en de Wilhelminatoren niet meer ziet", zegt Manon Luijten van Visit Zuid-Limburg. Volgens haar was de meer dan honderd jaar oude uitkijktoren onderdeel van de skyline en het landschap van Valkenburg. Dat de toren er nu niet meer is, noemt ze een groot verlies.

De Wilhelminatoren op de Heunsberg stortte zondagochtend vroeg door nog onbekende oorzaak volledig in. Het terrein en de toegangswegen naar de toren zijn afgesloten. Ook de Gemeentegrot in Valkenburg blijft vooralsnog gesloten, meldt Visit Zuid-Limburg. De Fluweelengrot en Kasteelruïne zijn wel geopend.

Visit Zuid-Limburg zegt mee te leven met de eigenaren van de Wilhelminatoren en het team van Attractiepark Kabelbaan Valkenburg, waarvan behalve de toren ook onder meer een rodelbaan en een minigolfbaan onderdeel zijn. Het toerismebureau zegt bezoekers en ondernemers zoveel mogelijk te informeren over de gevolgen van de instorting van de Wilhelminatoren.