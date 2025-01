Schaatsster Leerdam opent EK sprint met 500 meter tegen Schulting

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam begint het EK sprint vrijdagavond in Heerenveen met een 500 meter tegen landgenote Suzanne Schulting. De 26-jarige titelverdedigster neemt het in de laatste rit van de openingsafstand op tegen de meervoudig olympisch kampioene shorttrack, die vorige maand achter Leerdam als tweede eindigde op het NK sprint. Femke Kok komt twee ritten eerder uit tegen Kaja Ziomek-Nogal uit Polen.

Op de 1000 meter later vrijdagavond hebben de drie Nederlandse schaatssters een tegenstander uit het buitenland. Leerdam rijdt in rit 7 tegen Vanessa Herzog uit Oostenrijk. Schulting neemt het een rit later op tegen Karolina Bosiek uit Polen en Kok treft Sofia Thorup-Prosvirnova uit Denemarken.

Leerdam won de vorige twee edities van het EK sprint, in 2021 en in 2023. Ze is ook viervoudig Nederlands kampioene sprint.