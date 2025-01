Twee uur bewegen per week kan al een grote impact hebben op je gezondheid

Goed nieuws voor mensen die worstelen met het halen van de aanbevolen hoeveelheid beweging: zelfs een bescheiden inspanning kan al grote gezondheidsvoordelen opleveren. Dat blijkt uit recent onderzoek, zo meldt de Britse openbare omroep BBC.

Vooral voor wie momenteel nauwelijks beweegt, kan een kleine verandering een grote impact hebben. Slechts één à twee uur per week stevig wandelen of rustig fietsen kan het risico op hart- en vaatziekten al met 20 procent verminderen.

De gezondheidswinst vertoont een zogeheten J-curve: hoe minder fit iemand is, hoe groter het effect van een kleine inspanning. Bij vier uur beweging per week bereik je het optimale punt voor het verlagen van cardiovasculaire risico's. Extra beweging daarboven levert voor de hartgezondheid weinig extra voordeel op.

Meer bewegen kan zinvol zijn

Toch kan meer bewegen wel degelijk zinvol zijn. Uit onderzoek blijkt dat intensieve training, zoals voorbereiding op een marathon, al na drie maanden leidt tot meetbare veranderingen in de hartstructuur. Het hart wordt letterlijk groter en sterker, vergelijkbaar met dat van een atleet. Dat levert niet per se gezondheidsvoordelen op, maar maakt je wel fitter.

Voor wie weinig tijd heeft, kan ook High Intensity Interval Training (HIIT) uitkomst bieden. Deze korte, intensieve trainingen van ongeveer 20 minuten kunnen na enkele weken al leiden tot een lagere bloeddruk en betere cholesterolwaarden. Wel is voorzichtigheid geboden bij mensen met hartaandoeningen; zij kunnen beter kiezen voor matige inspanning.

Moet niet gespreid worden

Goed om te weten: het maakt niet uit of je je beweging verspreidt over de week of concentreert in het weekend. Een recente studie onder 37.000 mensen toonde aan dat 'weekendstrijders' dezelfde gezondheidsvoordelen behalen als regelmatige bewegers.

De belangrijkste boodschap is dus bemoedigend: elke vorm van beweging telt, en zelfs een kleine toename kan al grote gezondheidswinst opleveren. Begin klein, vind iets wat je leuk vindt, en bouw het langzaam op; je hart zal je dankbaar zijn.

Bron: BBC