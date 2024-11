Schaatsster Schouten ontsnapte vorig jaar aan dopingschorsing

Schaatsster Irene Schouten is vorig jaar ontsnapt aan een schorsing voor het overtreden van de dopingregels. De drievoudig olympisch kampioene ging begin vorig jaar voor de derde keer in twaalf maanden in de fout bij dopingcontroles, waardoor ze voor twee jaar geschorst had kunnen worden.

Dat blijkt volgens de NOS uit haar vrijdag verschenen biografie Gehard voor goud. "Met de hulp van een advocaat, geregeld via de Nederlandse schaatsbond KNSB, kon de internationale schaatsunie ISU ervan worden overtuigd dat een van Schoutens fouten haar niet viel aan te rekenen", schrijft de NOS.

De zaak is vervolgens gesloten en Schouten kreeg geen schorsing. De Noord-Hollandse won in 2022 in Beijing olympisch goud op de massastart, de 3000 meter en de 5000 meter.

Schouten (32) is inmiddels gestopt met schaatsen.