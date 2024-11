Twee mannen in Georgië vastgezet voor vervalsen stemmen

TBILISI (ANP/RTR) - In Georgië zijn twee mannen vastgezet omdat ze stemmen zouden hebben vervalst. Ze zouden extra illegale stembiljetten in stembussen hebben gedaan in de plaats Marneuli.

De resultaten uit het betreffende kiesdistrict zijn ongeldig verklaard. De Georgische justitie heeft niet bekendgemaakt of de frauduleuze stemmen waren uitgebracht op de regeringspartij of op de oppositie.

De prowesterse oppositie trekt de uitslag van de parlementsverkiezingen in twijfel en zegt dat er is gefraudeerd. De kiescommissie heeft de regeringspartij die aansluiting zoekt bij Rusland uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.