Schaatsster Schulting verrast met zilver op 500 meter

BEIJING (ANP) - Suzanne Schulting is bij wereldbekerwedstrijden in Beijing als tweede geëindigd op de tweede 500 meter. Het was de eerste wereldbekermedaille ooit voor de olympisch kampioene shorttrack. Schulting kwam tot een tijd van 37,88. De winst was voor de Poolse Kaja Ziomek-Nogal in 37,82. Haar landgenote Andzelika Wojcik pakte in 37,89 het brons.

Jutta Leerdam, vrijdag tweede achter de Japanse Yukino Yoshida op de eerste 500 meter, had zich afgemeld. Op Instagram meldde ze zaterdag al het vliegtuig naar huis te hebben gepakt om te gaan werken aan haar fitheid. Yoshida werd dit keer vijfde.

Van de andere Nederlandse schaatssters was Marrit Fledderus (38,27) de snelste op de zevende plaats. Dione Voskamp (38,28) werd achtste, Michelle de Jong (38,36) elfde en Naomi Verkerk (38,36) twaalfde.

Voskamp pakte eerder al wel zilver en brons en staat vierde in de wereldbekerstand, die wordt aangevoerd door Yoshida.