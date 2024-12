Nederlandse autoverkoop trekt verder aan

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse autoverkoop is in november opnieuw gegroeid. Vooral hybride auto's en volledig elektrische personenwagens waren in trek, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging op basis van nieuwe cijfers.

In november zijn 34.434 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat zijn er 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ruim 2000 meer dan een maand eerder. Hybride auto's waren goed voor een marktaandeel van bijna 40 procent. Volledig elektrische auto's namen ruim 39 procent van de markt in beslag. Daarmee steeg de verkoop van volledig elektrische auto's met 41 procent ten opzichte van november 2023. Nog geen vijfde van de nieuw verkochte auto's vorige maand was een benzinevariant.

De auto's van Volkswagen waren het populairst, maar ook Tesla's waren in trek. Op plek 3, 4 en 5 van meest geregistreerde automerken stonden respectievelijk Toyota, Volvo en Kia. De Tesla Model Y was met 1867 registraties het bestverkochte automodel van de maand.