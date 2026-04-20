Schaatsster Tas debuteert als wielrenster in Waalse Pijl

HUY (ANP/BELGA) - De Belgische schaatsster Sandrine Tas (30) maakt woensdag haar WorldTour-debuut als wielrenster in de Waalse Pijl. Tas werd in februari op de Olympische Winterspelen van Milaan vierde op de 5000 meter schaatsen, op slechts 0,3 seconde van de Italiaanse olympisch kampioen Francesca Lollobrigida. Merel Conijn pakte het zilver op die afstand namens Nederland.

Tas gaat woensdag van start in de Belgische ploeg Lotto-Intermarché. "Na mijn schaatsseizoen heb ik even de tijd genomen om uit te rusten en de batterijen weer op te laden", zegt Tas tegen persbureau Belga. "Sinds het openingsweekend volg ik de koers op televisie en dat zorgt er zeker voor dat je zin krijgt om zelf in het peloton mee te rijden."

De Belgische reed als wielrenster al mee aan kleine koersen en aan Belgische kampioenschappen. Na de Spelen van Milaan maakte ze bekend dat ze zich de komende twee jaar wil focussen op het wielrennen.