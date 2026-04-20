Mercedes-baas Wolff wil geen vergelijking Antonelli met Senna

LONDEN (ANP/RTR) - Teambaas Toto Wolff van Mercedes is onder de indruk van de manier waarop Kimi Antonelli met de druk omgaat. De 19-jarige Italiaan won de laatste twee grands prix (China en Japan) in de Formule 1 en is de jongste leider ooit in het kampioenschap.

"Hij doet dat heel goed. Er zijn momenten waarop we hem steunen, andere keren zetten we hem juist onder druk", zei Wolff tijdens een videocall met verslaggevers. "Natuurlijk wil iedereen in Italië nu dat hij wereldkampioen wordt en sommigen vergelijken hem al met Ayrton Senna, maar ik lees dat niet graag. Die jongen is pas 19 jaar oud."

Antonelli voldoet volgens Wolff precies aan de verwachtingen bij Mercedes. "We zijn wat Kimi betreft altijd heel duidelijk geweest. Zijn eerste jaar was een leerjaar. Met hoogtepunten, maar ook met moeilijke momenten. Nu is hij in zijn tweede jaar en zien we dat hij zich blijft ontwikkelen zoals we hadden gehoopt en voorspeld."

De Formule 1 krijgt begin mei een vervolg met de Grote Prijs van Miami.