Geld maakt relaties kapot: "Praat erover als het nog goed zit"

We praten niet graag over geld, zelfs onze beste vrienden weten vaak niet hoeveel we verdienen. Ook met je eigen partner kan het bespreken van de financiën ongemakkelijk zijn. Toch begin je er het beste maar wel aan, want geld kan zomaar een splijtzwam worden, vertelt klinisch seksuologe Chloé De Bie bij HLN.

“We zeggen allemaal dat het belangrijk is, maar dat betekent nog niet dat we het ook doen”, zegt De Bie al lachend. “Over geld praat je zelfs niet met vrienden en toch verwachten we plots volledige openheid in een relatie. Dat wringt. Al zie je bij jongeren wel een shift.” Voor mannen is er nog een extra probleem. “Het idee leeft: ik moet kunnen voorzien. Geld wordt dan snel macht. Of juist het gebrek daaraan.”

En dan is er nog het onbetaalde werk dat vooral vrouwen verrichten. “Vrouwen dragen nog altijd zo’n 70 procent van de mentale last thuis. Dat zie je niet op een bankafschrift, maar het telt wel mee. Dat onbetaalde werk moet in een relatie expliciet erkend worden en mee verrekend worden in de afspraken. Zet jullie afspraken ook gewoon op papier.”

Niet romantisch, wel belangrijk

Dat is niet romantisch, maar wel belangrijk. “Liefde vraagt vertrouwen, maar je hebt ook structuur nodig. Start je een bedrijf op basis van passie en goede intenties, maar zonder financieel plan, dan ga je vroeg of laat failliet. Met een relatie is dat niet anders.” En je moet er ook vaker over praten. “Bij grote veranderingen, kinderen of ziekte, moet je opnieuw rond de tafel.”

Een derde van de koppels maakt vooraf al afspraken over de financiën, als de relatie eindigt, maar de meesten wachten te lang. “Praat over geld wanneer het nog goed zit. Ook over wat er financieel gebeurt bij een breuk. Een op de drie relaties loopt stuk. Daarover praten is geen wantrouwen, maar gezond verstand.”

Maar eigenlijk gaan conflicten over geld zelden echt over de euro's. “Het gaat over macht en veiligheid. Wie minder verdient, voelt zich bijvoorbeeld sneller kleiner. Dat vreet aan een relatie.”