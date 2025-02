Schaatssters winnen ploegachtervolging in Milwaukee

MILWAUKEE (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben bij de wereldbeker in Milwaukee de ploegachtervolging gewonnen. Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud waren met een tijd van 2.54,27 sneller dan Japan en de Verenigde Staten.

Het Nederlandse trio won eerder de eerste ploegachtervolging bij de wereldbeker in Japan. Toen was de marge met de Japanse schaatssters 1,32 seconde. Japan werd nu tweede met 2.55,82. De Amerikaanse schaatssters pakten brons met 2.57,02. Olympisch kampioen Canada werd zesde.

Met de leiding in het wereldbekerklassement is het Nederlandse team verzekerd van plaatsing voor de WK afstanden in maart in het Noorse Hamar.