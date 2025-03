Schaatsteam rond wereldkampioene Beune langer door met sponsors

HAMAR (ANP) - De schaatsploeg van de gebroeders Martin en Erwin ten Hove heeft de overeenkomst met de hoofdsponsors IKO Insulations en X2O Badkamers verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2030. Voor het team komen onder anderen Joy Beune, de wereldkampioene op de 3000 meter, en de Belg Bart Swings uit.

"Het is heel erg bijzonder dat wij nu al weten dat we door kunnen bouwen aan het team tot en met de Olympische Spelen van Frankrijk in 2030", meldt de teamleiding in een persbericht. "Het is soms onwerkelijk om te zien hoe onze droom, die in 2017 is begonnen met de oprichting van ons eigen team, steeds meer vorm heeft gekregen."

IKO is sinds 2017 sponsor van de schaatsploeg, die vorig jaar met X2O een tweede geldschieter binnenhaalde.