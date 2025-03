Brons voor Xandra Velzeboer op 1000 meter op WK shorttrack

BEIJING (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer is bij de wereldkampioenschappen in Beijing als derde geëindigd op de 1000 meter. De 23-jarige Culemborgse zag in de finale de Belgische Hanne Desmet (goud) en de Canadese Courtney Sarault (zilver) voor zich finishen.

Velzeboer was in 2023 wereldkampioene op de 1000 meter, maar miste vorig jaar op de WK in Rotterdam de finale. In januari liet ze op de Europese kampioenschappen de 500 en de 1000 meter schieten nadat ze een knieblessure had opgelopen. Wel pakte ze in Dresden de Europese titel op de 1500 meter. Op de 500 meter, haar specialiteit, is ze tweevoudig wereldkampioene.

Helemaal tevreden was ze niet met haar bronzen medaille. "Ik voelde me supergoed en had meer van voren willen zitten aan het einde zodat je mee kunt doen", vertelde ze voor de camera van de NOS. "Ik reed op positie twee en zat opeens op vier. Het is gewoon een sterk veld. Eén momentje en het is een heel andere rit. Ik ben blij met een medaille, maar baal ook een beetje."

Haar zus Michelle Velzeboer was in de kwartfinales uitgeschakeld door een val.