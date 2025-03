Herstel Heinenoordtunnel pas later, weg wel weer helemaal open

BARENDRECHT (ANP) - De Heinenoordtunnel bij Barendrecht moet op een later moment opnieuw worden geasfalteerd om de schade te herstellen die vrijdag ontstond door brand in meerdere auto's. Rijkswaterstaat heeft de coating van de tunnelwand en het asfalt in de nacht van vrijdag op zaterdag provisorisch hersteld, meldt een woordvoerder. In de vroege ochtend ging de tunnel weer helemaal open.

De tunnel in de A29 was vrijdag een tijd helemaal afgesloten nadat vier auto's door een aanrijding in brand waren gevlogen. Er vielen geen gewonden. Ruim 70 vierkante meter asfalt raakte beschadigd. Ook moesten de kelders worden leeggepompt omdat die waren volgestroomd met bluswater.

Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat wordt het asfalt mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden later volledig hersteld. Het is afgelopen nacht alleen opgevuld.