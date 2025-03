Schikking ISU en oud-schaatsster Pechstein na slepende strijd

LAUSANNE (ANP) - De internationale schaatsunie ISU en de Duitse oud-schaatsster Claudia Pechstein hebben een schikking getroffen in hun langslepende juridische strijd. Dat meldt de ISU in een persbericht. De partijen doen geen mededelingen over de details van de overeenkomst.

De inmiddels 53-jarige Pechstein werd in 2009 voor twee jaar geschorst wegens afwijkende bloedwaarden. De vijfvoudig olympisch kampioene meende dat haar schommelende bloedwaarden erfelijk bepaald waren. De ISU meldt nu dat Pechstein en haar vader tests hebben ondergaan, waaruit blijkt dat de oud-schaatsster een milde variant van een erfelijke vorm van bloedarmoede heeft.