Yeşilgöz wil dat EU-landen snel zelf meer investeren in defensie

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt dat Europese landen snel moeten zorgen dat ze meer investeren in militaire slagkracht. Ze reageerde daarmee op de aankondiging van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dat er meer financiële ruimte komt voor de EU-lidstaten om militaire uitgaven te doen. In totaal moet dat de komende jaren 800 miljard euro opleveren, zodat Oekraïne beter kan worden geholpen in de strijd tegen Rusland.

"Ik denk ook dat we fors meer moeten investeren, maar dan moeten landen ook eerst intern moeilijke keuzes maken", aldus Yeşilgöz. Gemeenschappelijke Europese leningen en daarmee schulden, zogeheten eurobonds, vindt ze nog "een aantal bruggen te ver". De liberalen zijn daar nooit voor geweest "en dat ben ik nu ook niet. Als elk land 2 procent van hun economie gaat besteden aan defensie dan levert dat al tientallen miljarden euro extra op", benadrukte Yeşilgöz. Nu is dat nog niet het geval. Nederland zit al wel op deze NAVO-eis. De VVD is bereid meer geld uit te trekken, maar dan moet wel eerst duidelijk zijn wát er precies nodig is, zei ze.

Het belangrijkste is volgens de VVD-leider dat de EU en Oekraïne aan tafel komen voor vredesoverleg. "En dan kan als je als Europa met een verhaal komt, dat je zegt: dit is wat ik te leveren heb. En dat Calimero-gedrag vanuit Europa moet ook klaar zijn. We zijn niet een of ander klein continent met helemaal geen geld en geen capaciteiten. We staan voor onze eigen veiligheid. We kunnen iets. We moeten nu snel aan tafel om te zorgen dat we dat ook leveren". De bijeenkomst in Londen dit weekend ziet ze als een eerste stap. Donderdag is een extra EU-top over de kwestie.