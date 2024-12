Schorsing baanrenner Van Schip na wangedrag op WK

AIGLE (ANP) - Baanwielrenner Jan-Willem van Schip mag van 27 december tot en met 1 februari niet in wedstrijden uitkomen. De internationale wielrenunie heeft de renner die straf opgelegd vanwege de "onfatsoenlijke en zeer expressieve gebaren" nadat hij tijdens de WK in het Deense Ballerup op de afvalkoers door de jury uit de wedstrijd was genomen.

Van Schip leek op weg naar een medaille op het onderdeel waarbij telkens de laatste renner die de finish passeert de baan moet verlaten. De jury oordeelde echter dat hij de Portugees Diogo Narciso had gehinderd. De woedende Van Schip uitte zich daarna in gebaren tegen de verantwoordelijken voor zijn uitsluiting.

De UCI had Van Schip al een boete opgelegd. Hij kan nu in januari geen zesdaagsen rijden. Volgens de UCI werkte de renner mee aan de procedure en erkende hij de overtreding.

Van Schip werd op de Olympische Spelen ook al gediskwalificeerd nadat hij op de koppelkoers - samen met Yoeri Havik - de Brit Oliver Wood met een op een kopstoot lijkende beweging had laten vallen.