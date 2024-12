Poetins daagt VS uit voor duel in jaarlijkse tv-toespraak: 'tamelijk bizar voorstel'

In zijn jaarlijkse tv-toespraak heeft de Russische president Vladimir Poetin de Verenigde Staten uitgedaagd voor een vrij bizar duel. Hij wil bewijzen dat niets zijn supersonische raketten kan stoppen. "Een tamelijk bizar voorstel", zegt Rusland-correspondent Joost Bosman bij BNR.

Verder gaat het volgens Poetin uitstekend met de Russische economie en is zijn leger de overwinningen aaneen aan het rijgen op het slagveld. De urenlange speech was volgens Bosman verder weinig opzienbarend: "Het was vrij saai, er waren geen verrassingen."

Raketten en grootspraak

Poetin oreerde over een breed scala aan onderwerpen. Zo kwam ook de naar Rusland uitgeweken Syrische oud-dictator Bashar al-Assad ter sprake. Poetin gaf aan hem nog niet te hebben gesproken, maar hield de deur op een kier: "Wellicht binnenkort." De situatie in Syrië omschreef hij als "ingewikkeld".

Poetin besteedde ook aandacht aan de recente moordaanslag op generaal Igor Kirillov, een incident dat hij erkende als een mislukking van de Russische inlichtingendiensten. Tegelijkertijd kon hij het niet laten om westerse media de les te lezen: waarom hebben zij deze moordaanslag niet veroordeeld?

De oorlog verloopt voorspoedig (volgens Poetin)

En natuurlijk kon Poetin niet om de oorlog in Oekraïne heen. In zijn kenmerkende stijl schilderde hij een rooskleurig beeld: "Het gaat de goede kant op", pochte hij. "Over de hele linie is er vooruitgang." Poetin herhaalde ook zijn bereidheid om te onderhandelen over een einde aan de oorlog, maar zonder voorwaarden vooraf. Om even later te beginnen over de vredesbesprekingen in Istanboel in 2022 als uitgangspunt. Die onderhandelingen komen namelijk neer op de complete capitulatie van Oekraïne. "Met iets nieuws kwam hij niet", concludeert Bosman.

Nucleaire dreigementen

Poetin behandelde ook vragen van journalisten, waaronder enkele uit het Westen, over de aanpassing van de Russische nucleaire doctrine. Hij herhaalde dat Rusland zich het recht voorbehoudt om kernwapens in te zetten bij aanvallen door niet-kernmachten. Nieuw was echter dat hij expliciet buurland Belarus noemde. Als Belarus wordt aangevallen, behoudt Rusland zich eveneens het recht voor om nucleair te reageren.

